Канадец подал в суд на больницу из-за ненужного увеличения пениса

Житель Канады подал в суд на врачей, которые без спроса увеличили ему половой орган. По его утверждению, медики из больницы города Келоуна изуродовали ему пенис. Об этом сообщает издание Victoria News.

Мужчина рассказал, что обратился в клинику из-за порванной связки в паху. Травму он получил в 2020 году во время катания на горном велосипеде. В результате у него немного изогнулись гениталии. И хотя это никак не повлияло на его эректильную функцию, канадец все-таки захотел все исправить.

После разговора с хирургом мужчина узнал, что ему нужно будет провести операцию по прикреплению поддерживающих половой орган связок. Он согласился, но потом другие медики сообщили, что его готовят совершенно к другому вмешательству, а именно к лигаментотомии. К ней прибегают, когда хотят сделать пенис больше. На это канадец разрешения не давал, но в больнице его мнение учитывать не стали.

Несколько раз пациент пытался поговорить с доктором и объяснить, что не хочет увеличивать свои гениталии, однако в день операции его привезли в операционную, где было большое количество медсестер, и пристегнули его ремнями к столу. Когда мужчина осознал, что ему все-таки собираются провести не то хирургическое вмешательство, что он хотел, он заплакал, а затем отключился из-за наркоза. Очнулся он уже с повязкой на пенисе.

Житель Канады сообщил, что теперь его половой орган выглядит деформированным. Он по-прежнему испытывает боли в области паха и не может поддерживать эрекцию. Мужчина требует, чтобы ему возместили расходы на лечение и выплатили компенсацию.

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