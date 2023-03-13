В свердловских школах начали специальную военную подготовку

Начальную военную подготовку введут в школах Свердловской области начиная с 1 сентября 2023г.

Официально эту информацию подтвердила мэр города Екатерина Сибирцева. По словам чиновницы, курсы будут введены в рамках расширенной программы ОБЖ и подразумевают две части: урочную и внеурочную.

«Предполагается, что учителями урочной части будут и преподаватели ОБЖ, а приглашать каких-либо сторонних специалистов пока не планируется», – заявила Сибирцева.

Напомним, что первые слухи о введении в школьную программу дополнительных занятий по начальной военной подготовке появились в свердловских интернет-пабликах ещё в октябре прошлого года.

Также сообщалось, что по некоторым данным учащихся пятого класса вполне возможно уже будут учить пользоваться оружием.

Ранее мы писали, что из-за бюрократической неувязки в региональной системе ЕРЦ, зарплату мобилизованного из Свердловской области несколько месяцев переводили его полному тезке в другой регион.