Мобилизованный из Свердловской области три месяца не получал зарплату из-за своего тезки

Из-за ошибки Единого расчетного центра (ЕРЦ) зарплату мобилизованного ВС РФ из Свердловской области три месяца переводили его полному тезке в другой регион. Об этом сообщается на сайте E1.RU со ссылкой на депутата Государственной думы Максима Иванова.

«При поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты. В итоге денежное довольствие отправили в ПСБ, где у человека в принципе счета не было. С декабря военнослужащий пытается добиться правды. Обратился в Единый расчетный центр. Там его отправили в банк. В ПСБ очень удивились, как такое в принципе могло произойти, и отправили обратно в ЕРЦ. Круг замкнулся», – сообщил Иванов.

На данный момент у мобилизованного нет возможности бегать по инстанциям, так как он находится на службе.

Сообщается, что ошибку в ЕРЦ уже исправили, с этого года он получает довольствие. Но средства, которые уже перевели на чужой счет, вернуть не могут. А сумма немаленькая – 254 тысячи рублей.

Ранее мы писали о том, что в Златоусте женщины представились сотрудницами соцзащиты и ограбили пенсионерку. Родственники потерпевшей рассказали, что пропало 200 тысяч рублей.

По данным источника, три неизвестные пришли к пенсионерке утром 6 марта и представились сотрудницами соцслужбы. Они сказали, что принесли продукты. Потерпевшая поверила и открыла им дверь.

Когда женщины оказались в квартире, то обманом увели жительницу на кухню, пока одна из них искала деньги. Хозяйка в какой-то момент почувствовала подвох и попросила всех уйти. А после поняла, что у нее пропало 200 тысяч рублей, и обратилась в полицию.