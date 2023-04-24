В Сургуте начали продавать конфеты с червяками

В одном из сетевых магазинов города Сургут местная жительница обнаружила в шоколадных конфетах несъедобную животную активность.

После того, как россиянка принесла домой пакет с купленным на развес конфетами и развернула одну из них, внутри, кроме шоколадного содержимого, оказалось еще и мясное. А именно — небольших размеров червяк.

Женщина не оценила находку и выложила видео в группу VK «Чёрный список Сургут», с ироничной подписью «конфетки из «монетки» с сюрпризом!»

Как сообщает информационное агентство URA.ru, ритейлеру, распространяющему шоколадную продукцию уже направлен соответствующий запрос с просьбой прокомментировать поступившую информацию.

На момент публикации новости официальный ответ пока не поступил.

Ранее червяк (правда уже другой) был обнаружен в школьной столовой Санкт-Петербурга.