В США женщина выпила два литра воды за 20 минут, потеряла сознание и умерла

В США скончалась 35-летняя женщина, выпившая два литра воды за 20 минут. Причиной потребления большого количества жидкости стала сильная жажда, которая мучила американку. Как сообщили врачи семье погибшей, смерть наступила из-за сильного воспаления мозга.

Эшли Саммерс отдыхала с родными на озере Фриман в один из жарких летних дней. Из-за зноя женщине постоянно хотелось пить, и эту жажду она решила утолить за раз. Она выпила в течение 20-ти минут четыре бутылки по 473 миллилитра и почувствовала себя лучше. Однако это было ненадолго.

Через некоторое время Эшли, уже находясь в гараже у своего дома, неожиданно потеряла сознание. Медики ничего не смогли сделать. Американка скончалась, так и не очнувшись.

Как отметил доктор Блейк Фроберг из Университета Индианы, подобная смерть – далеко не редкое явление. Головной мозг воспаляется из-за большого количества воды, принятого за короткий промежуток времени. При этом в организме недостаточно натрия, из-за чего возникают непоправимые последствия.

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