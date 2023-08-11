В Британии мужчина избавился от 15-летней депрессии благодаря раку мозга

В Великобритании мужчина смог справиться с депрессией, с которой жил 15 лет, благодаря опасному заболеванию. Рак мозга в четвертой стадии смог привести его чувства и заставить ценить каждое мгновение жизни.

30-летний Дункан Кэмпбелл после очередного обследования в больнице узнал, что состояние его организма далеко не идеальное. Медики обнаружили у него злокачественные образования в головном мозге. На тот момент британец уже много лет страдал из-за угнетающих мыслей, но близость к смерти заставила его взять себя в руки и справиться с депрессией.

Дункан признался, что до обнаружения болезни он постоянно критиковал себя, находил поводы, чтобы грустить. Однако, когда появился настоящий повод для плохих эмоций, он вдруг понял, что все это время накручивал себя зря. Мужчина стал мыслить более рационально, ценить каждую минуту и просто наслаждаться настоящим. Теперь он понимает, что не нужно было ждать рака, чтобы освободиться от «умственной боли».

Кэмбэлл сейчас учится заново жить. Он прошел через многие обследования, а также операции и терапии. Пока он передвигается на инвалидном кресле и пытается самостоятельно вставать на ноги.

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