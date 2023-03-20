В США учителя выгнали с работы из-за того, что его организм начал вырабатывать алкоголь

В США, штате Флорида, учитель лишился работы из-за появления симптомов редкой болезни. Мужчину неоднократно замечали пьяным в учебном заведении, когда он совершенно не употреблял алкоголь. Об этом сообщил портал ABC 7.

Оказалось, что у педагога диагностировали синдром автопивоварни (АПС). Это болезнь, при которой в кишечнике самопроизвольно вырабатывается спирт. Из-за этого человек, даже не принимавший крепких напитков, выглядит так, будто много выпил.

После появления заболевания жизнь мужчины кардинальным образом изменилась, причем в худшую сторону. Пострадало не только его здоровье, но и общественная жизнь. Его обвинили в вождении машины в состоянии алкогольного опьянения, уволили из школы. После этого американец стал страдать из-за финансовых трудностей и не мог найти новую работу.

«Тогда я потерял все, что можно потерять. Мне пришлось продать дом и машину. Я не мог найти работу учителем. Я даже не мог устроиться на работу в магазин», - рассказал преподаватель.

К слову, впервые о своем заболевании мужчина услышал еще в 2006 году. Коллеги постоянно жаловались на запах алкоголя, исходящий от него, и ему в итоге пришлось перейти в другую школу. Но и оттуда его вскоре уволили. Тогда педагог решил обратиться за помощью к гастроэнтерологу, и тот уже поставил диагноз. По словам учителя, он едва не заплакал, когда, наконец, узнал причину всех своих проблем.

Чтобы справляться с симптомами синдрома, мужчине нужно будет принимать антифунгальные препараты и соблюдать строгую низкоуглеводную диету.

Ранее в одной из российских школ педагог решила подстричь ребенка прямо на уроке.