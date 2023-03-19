В одной из российских школ педагог решила подстричь ребенка прямо на уроке

В Астраханской области учительница одной из региональных школ во время урока вышла из себя и попыталась в качестве наказания насильно подстричь одного из своих учеников, у которого, по её мнению, слишком сильно отросли волосы.

Как повелось, небезразличные одноклассники записали инцидент на видео, и в этот же вечер преподавательница начала набирать популярность в сети.

На размещённых кадрах хорошо видно, как ученик пытается противостоять педагогу, который заламывает ему руки и орудует в воздухе раскрытыми ножницами. В конце концов, мальчику всё же удается отбиться и покинуть помещение класса.

Как сообщает издание Lenta.Ru, классный руководитель уже неоднократно делал замечание учащемуся относительно его внешнего вида, но тот всякий раз пропускал претензии мимо ушей.

В региональном управлении образования заявили, что преподавательница действовала без злого умысла. Родители ребёнка также не имеют претензии к ни к школе, ни к педагогу.