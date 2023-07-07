В США проживающие в разных городах четыре сестры забеременели одновременно

Четыре гражданки США, являющиеся друг другу сестрами, рассказали, что смогли забеременеть в одно и то же время. При этом все женщины проживают в разных штатах. Об этом сообщает Fox News.

Произошедшее стало настоящим шоком для всех членов семьи, но они были счастливы, когда узнали о скором пополнении. 33-летняя Джена, 30-летняя Джессика, 27-летняя Джордан и 25-летняя Джейден признались, что в течение пяти лет все вышли замуж, поэтому в практически одновременном зачатии они не видят ничего сверхъестественного. По их мнению, это вполне естественное развитие событий.

Радостные новости о четырех беременностях сестры рассказали семье во время празднования Пасхи. Теперь, несмотря на расстояние, американки стараются поддерживать связь друг с другом и делиться подробностями состояния. Они отметили, что хотели бы быть вместе в эти девять месяцев, но поняли, что это устроить крайне сложно. Именно поэтому они стали общаться с общем чате в мессенджере.

Ранее в США женщина забеременела от своего возлюбленного-заключенного по почте. Дело в том, что, по ее словам, отбывающий срок мужчина прислал ей свой биоматериал, и она с помощью него смогла зачать.