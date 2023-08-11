В США 10-летняя девочка вышла замуж за друга и умерла от лейкемии через 12 дней

В США 10-летняя девочка Эмма за 12 дней до своей смерти исполнила мечту и вышла замуж за лучшего друга Даниэля. Дети хотели, когда вырастут, построить семью и родить детей, но диагноз «лейкемия» нарушил все их планы.

Школьница и ее родители долгое время пытались бороться с опасным заболеванием, но лечение не приносило должных результатов. А в один из дней после очередного обследования врачи сообщили печальные новости – маленькой пациентке осталось совсем недолго. Тогда и было решено сыграть свадьбу, о которой так грезила Эмма.

Церемония была организована во дворе бабушкиного дома по всем традициям. Отец даже проводил девочку к алтарю. Правда, на тот момент Эмма уже не могла ходить, поэтому ее перевозили на коляске. Праздник стал одним из самых счастливых дней ребенка, но «замужем» юной американке удалось побыть недолго. Спустя 12 дней после свадьбы она скончалась.

Ранее в Великобритании женщина забыла 28 лет своей жизни из-за опухоли головного мозга. В один из дней она неожиданно потеряла воспоминания. Она считала, что ее взрослые дети еще подростки, а самой ей не 69, а 41 год.