69-летняя британка забыла 28 лет своей жизни из-за опухоли головного мозга

В Великобритании женщина утратила память о 28-ми годах своей жизни из-за не диагностированного опасного заболевания. Врачи вовремя не смогли заметить у нее опухоль головного мозга, поэтому в один из дней она проснулась, думая, что ей не 69, а 41 год.

Воспоминания у британки Гленн Лилли пропали в 2021 году, но первые признаки недуга стали проявляться задолго до этого. В 2017 году она начала страдать от головокружений и звона в ушах. Однако после обследования врач не обнаружил поводов для беспокойства. Так она прожила еще четыре года, пока в один из дней просто не упала в обморок. Очнулась Гленн уже без памяти о прошедших 28-ти годах.

В больнице Лилли прошла МРТ-сканирование, которое выявило у нее менингиому. Причем образование было настолько крупным, что без операции женщине оставалось жить совсем недолго. В итоге врачи провели 11-часовое хирургическое вмешательство, чтобы помочь пациентке, которое завершилось успешно.

Теперь британка обязана регулярно проходить обследования, так как опухоль в любой момент может вернуться. Если же это произойдет, медики будут вынуждены назначить Гленн дополнительное лечение.

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