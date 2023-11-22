В Сочи мужчина устроил фотосессию на стуле в штормовом море

В Сочи мужчина устроил фотосессию в тот момент, когда на море был шторм. Он поставил стул на полузатопленном пирсе и позировал.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

На курорте сейчас бушует непогода, но это не остановило экстремала. В погоне за незабываемым снимком он пошел на риск: ему пришлось даже продемонстрировать навыки акробата, когда пирс полностью ушел под воду.

На обратном пути к берегу мужчину споткнулся. На помощь ему пришел друг, который, по всей видимости, выступал в роли фотографа.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко устроила фотосессию на 27 неделе беременности. Для этого она выбрала платье с открытой спиной.

Поклонники осуждают, что беременная Костенко на каждую фотосессию выбирает откровенные наряды. В Сети предположили, что она таким образом привлекает внимание к блогу и зарабатывает деньги.