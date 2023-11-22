Беременная жена Тарасова продолжает провоцировать публику своими нарядами

Модель Анастасия Костенко снова снялась в полуобнаженном виде во время беременности. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова почти каждую неделю устраивает фотосессии. В этот раз она запланировала съемку в честь 27-й недели беременности. Об этом пишет Woman.ru.

Напомним, что звезда соцсетей ждет четвертого ребенка от спортсмена. Влюбленные говорят, что малыш должен появиться на свет уже в феврале 2024 года. Анастасия активно ведет личный микроблог, где делится различными фотографиями в «интересном положении».

Чаще всего Костенко выбирает для съемок откровенные наряды. Она объявила о беременности, снявшись в платье с вырезами и разрезами, за что получила волну критики. После этого девушка еще пару раз провоцировала публику. На днях она решила вновь показать фигуру, но со спины. Многодетная мама примерила платье с открытой спиной.

«Я не буду думать об этом сейчас, я подумаю об этом завтра!» – процитировала Маргарет Митчелл звезда.

Подписчики посчитали, что этими словами она ответила на хейт от недоброжелателей. Поклонники не понимают, почему Анастасия все чаще оголяется. Но некоторые предположили, что таким образом девушка привлекает внимание к своему микроблогу, чтобы зарабатывать деньги. Ходят слухи, что с финансами у семьи не все так хорошо.

Ранее мы писали о том, как певица Ольга Бузова прокомментировала предложение бывшего мужа Дмитрия Тарасова о сотрудничестве. Знаменитость нашла, что ответить футболисту.