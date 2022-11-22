В Симферополе мужчина пытался оседлать троллейбус и чуть не остался без штанов

В центре Симферополя мужчина хотел бесплатно проехать на троллейбусе. Он пытался забраться на заднюю лестницу, но чуть не остался без штанов. Инцидент попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.

На кадрах видно, как неудачливый «заяц» подходит к троллейбусу во время движения и хватается за заднюю лестницу. В какой-то момент у него начинают спадать штаны. Мужчина одной рукой пытается подтянуть брюки, а другой зацепиться за перила, но через несколько секунд падает на дорогу.

«Попалось мне сегодня такое «чудо». На что он вообще рассчитывал?» – пишет автор видео.