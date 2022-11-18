02:37, 18 ноября 2022
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Сумасшедший таксист гонял по Подольску со снарядом от РПГ в машине
О странном поведении водителя правоохранительным органам сообщили пассажиры.
Когда двое мужчин садились на заднее сидение вызванного автомобиля, таксист попросил их немного обождать, поднял с пола какой-то предмет и, подойдя к мусорному контейнеру возле универмага, опустил предмет в бак.
Бдительным пассажирам очертания предмета показались подозрительными. По окончании поездки они не поленились позвонить в полицию.
Поднятый по тревоге патруль с кинологом и собакой обнаружил в мусорном баке боевой снаряд от РПГ.
Теперь таксисту придется вспомнить, кто был его предыдущий забывчивый пассажир.
И почему самому водителю вздумалось отгружать опасную поклажу возле магазина.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://www.5-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: