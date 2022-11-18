Сумасшедший таксист гонял по Подольску со снарядом от РПГ в машине

О странном поведении водителя правоохранительным органам сообщили пассажиры.

Когда двое мужчин садились на заднее сидение вызванного автомобиля, таксист попросил их немного обождать, поднял с пола какой-то предмет и, подойдя к мусорному контейнеру возле универмага, опустил предмет в бак.

Бдительным пассажирам очертания предмета показались подозрительными. По окончании поездки они не поленились позвонить в полицию.

Поднятый по тревоге патруль с кинологом и собакой обнаружил в мусорном баке боевой снаряд от РПГ.

Теперь таксисту придется вспомнить, кто был его предыдущий забывчивый пассажир.

И почему самому водителю вздумалось отгружать опасную поклажу возле магазина.