В Саратове бизнесмен решил продать собранный с мероприятий Елены Блиновской воздух за 5 тысяч рублей

В Саратове обнаружили бизнесмена у элитного поселка, который предлагал приобрести воздух с выступлений блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной и других. Стоимость порции варьируется от 700 рублей до 5 тыс. в зависимости от места сбора: у сцены – дороже, с последнего ряда дешевле.

На предпринимателя обратило внимание информационное агентство «Регион 64».

Бизнесмен утверждает, что шары заряжены на успех: они придадут уверенность и повысят настроение. Если эффекта не будет, предприниматель готов вернуть деньги.

Помимо этого товара он предлагает настойки «хакамадовка» и другие: они помогают перед важным выступлением, говорит продавец и рекомендует принимать по 20 капель.

Как пишет издание, самая большая покупка у этого предпринимателя составила 20 тыс. рублей.

Сама же Блиновская тем временем находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов. Появилась информация, что против автора «Марафона желаний» могут возбудить дело о мошенничестве, если будет доказано, что в курсах содержатся банальные советы.