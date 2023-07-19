Если подтвердят, что марафоны – обман: Елене Блиновской грозит еще одно уголовное дело

Блогер и автор «Марафона желаний» и множества других вебинаров и полумарафонов Елена Блиновская может стать фигуранткой нового уголовного дела. Не исключено возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, марафоны Блиновской сейчас проверяет команда экспертов. Специалистам предстоит проанализировать марафоны на предмет обмана и злоупотребления доверием.

Если, действительно, будет доказано, что в них одна вода и банальные советы, то курсы отправят на судебно-экономическую экспертизу. В случае возбуждения уголовного дела Блиновской будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Пока в отношении блогера рассматривается дело о неуплате налогов. В материалах говорится о сумме 918 млн рублей. Суд арестовал 21 объект недвижимости Блиновской и счета в 50 банках.

Ранее психолог Михаил Лабковский назвал блогера «бабой из Ярославля». Он высказал мнение, почему в обществе есть тренд на такие курсы. По мнению психолога, это связано с человеческим одиночеством.