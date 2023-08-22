В ресторанах с этим лучше не появляться: какие татуировки могут привести за решетку

Россияне в целом уважительно относятся к любителям татуировок, однако агрессию посторонних иногда вызывают дерзкие изображения на лице. Об этом Пятому каналу рассказал директор тату-салона Василий Матрюк.

По его словам, опасных татуировок, которые могли бы спровоцировать нападение на улице, все же нет.

«Может быть, только вызывающие какие-то на лице. Если человек сделает татуировки на лице, их по-любому уже будет видно», – пояснил он.

Однако недавно в России появился особый перечень тату, за которые можно запросто сесть за решетку. Это все символы, попадающие под статью о пропаганде нацизма.

«То есть нападения за них, может, и не будет, а в полицию можно попасть, и дальше будет разбираться суд с этими татуировками», – добавил Василий Матрюк.

Эксперт подчеркнул, что ответственность за тату на теле будет нести всегда тот, на ком они изображены, но многие крупные салоны с хорошей репутацией все же вряд ли порекомендуют клиентам «набивать» запрещенные символы.

Также Матрюк поделился самой оригинальной татуировкой за всю свою практику. Однажды клиент попросил сделать на ногах надпись: «Привет работникам морга».

В конце директор тату-салона посоветовал быть осторожными с татуировками желающим отправиться в азиатские страны. Например, в Японии все еще есть законы, запрещающие людям с изображениями на теле появляться в общественных местах: ресторанах, музеях и т.д.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде мужчина на протяжении нескольких дней избивал и насиловал девушку из-за татуировки.