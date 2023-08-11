Мужчина на протяжении нескольких дней жестоко избивал и насиловал возлюбленную из-за татуировки

32-летний мужчина из Нижнего Новгорода на протяжении нескольких дней избивал и насиловал 19-летнюю сожительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Все произошло в городе Сочи, куда пара приехала отдохнуть. Но в один день они напились и сильно разругались из-за татуировки девушки, которая была посвящена ее прошлому бойфренду. Мужчина приказал срочно свести тату, на что получил отказ. Тогда он забрал у сожительницы мобильный телефон и начал жестоко избивать ее ногами.

На следующий день побои не прекратились. Как только пара вернулась с экскурсии в Абхазию, мужчина запер дверь в номер и изнасиловал девушку, попутно нанося ей удары по лицу.

Спустя какое-то время обо всем случившемся узнали родители 19-летней пострадавшей. Сначала они пытались успокоить ее избранника по телефону, но мужчина и слушать их не хотел. Тогда в отель приехали стражи правопорядка.

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