В Подмосковье врачи удалили из яичника женщины полуметровую опухоль

В городе Ногинске Московской области прооперировали женщину с огромным образованием в брюшной полости. Врачи одной из местных больниц обнаружили у 43-летней пациентки полуметровую опухоль яичника. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

В ведомстве отметили, что россиянка поступила в клинику с острыми болями в области живота. Ей было проведено обследование, в результате которого медики обнаружили у нее гигантское образование. Оно занимало почти всю брюшную полость.

Чтобы спасти жизнь женщины, специалисты приняли решение о проведении срочной операции. По их словам, если бы не хирургическое вмешательство, опухоль могла бы привести к разрыву, внутрибрюшному кровотечению и летальному исходу.

После удаления образования россиянка стала чувствовать себя намного лучше. Она по-прежнему находится в больнице, так как врачи еще не приняли решение о дальнейшей тактике лечения. На данный момент медики ждут результаты гистологии.

Ранее хирурги в Свердловской области спасли пенсионерку с трехкилограммовой опухолью.