В Подмосковье прооперировали мужчину с арбалетной стрелой, застрявшей в мозге

В Подмосковье врачи спасли 38-летнего мужчину, в голову которого случайно попала арбалетная стрела. Как стало известно, в него выстрелил друг. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, пострадавшего из-за неаккуратности товарища доставили в Солнечногорскую больницу. Медики обследовали пациента и выявили, что инородное тело застряло в головном мозге. Тогда было решено немедленно проводить нейрохирургическую операцию.

В течение часа при помощи операционного микроскопа специалисты извлекали стрелу из головы россиянина. Когда ее все-таки удалось удалить, открылось кровотечение, но его получилось остановить. Так что вмешательство прошло успешно.

На данный момент состояние жителя Подмосковья уже стабильное. Его жизни ничего не угрожает. Как отметили медики, ему сильно повезло, что не возникло никаких неврологических осложнений.

Ранее в Челябинске врач спасла маленького ребенка, который сделал себе линзу из игрушки поп-ит. Сам он не признался, что вырезал кружок специально, но медик предполагает, что он все-таки не падал случайно на антистресс.