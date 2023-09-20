В Челябинске врач спасла глаз 7-летнего ребенка, сделавшего себе линзу из поп-ит

В Челябинской области врач-офтальмолог спасла глаз семилетнего ребенка, который попал в больницу с линзой из детской игрушки поп-ит. Процедура была проведена без инвазивного вмешательства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Челябинской областной детской клинической больницы.

Как стало известно, в медицинское учреждение мальчика привела мама. Она рассказала, что, вернувшись с работы, обнаружила, что глаз ее сына голубой и непрозрачный. Предварительно, он сам вырезал кружочек из игрушки, а затем прислонил его к глазному яблоку. Однако сознаться в этом школьник побоялся. Родительнице он сказал, что просто упал, и деталь застряла.

Резиновый поп-ит создал вакуум, из-за этого при его извлечении возникли сложности. «Линзу» пришлось подцеплять ногтем, чтобы достать. В больнице мальчику назначили после процедуры антибиотики в глаз.

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