В Подмосковье младенец в коляске упал на рельсы перед приближающимся поездом и чудом выжил

В Балашихе четырехмесячный ребенок остался в коляске без присмотра и скатился по склону прямо на рельсы перед приближающимся поездом. Благодаря реакции машиниста младенец чудом выжил. Об этом сообщило издание YA62.RU.

Отмечается, что мать с детьми и коляской стояла на железнодорожной платформе в ожидании поезда в понедельник 13 февраля. В какой-то момент женщина отвлеклась, и четырехмесячный младенец упал на пути. Машинист электрички вовремя заметил посторонний объект на рельсах и стал тормозить. Так малыша удалось спасти.

В Сети очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что поезд остановился буквально в нескольких сантиметрах от коляски. Мать ребенка сразу же спрыгнула вниз на пути, после чего спряталась под перрон.

На данный момент известно, что прокуратура проводит проверку случившегося и устанавливает все обстоятельства.

Ранее стало известно о спасении жительницы Ростова-на-Дону. Медики извлекли из ее уха таракана, из-за которого она постоянно жаловалась на заложенность носа и «стреляющую» боль.