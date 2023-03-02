В Подмосковье 17-летнему подростку удалили 15-сантиметровый костный нарост

В Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице врачи прооперировали подростка с доброкачественным дефектом нарушения развития кости. Мальчику удалили 15-сантиметровый костный нарост, из-за которого он испытывал и психологический, и физический дискомфорт. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

В поликлинику к специалистам обратились родители 17-летнего молодого человека, у которого выявили костно-хрящевой экзостоз. Заболевание проявляется обычно в подростковом возрасте, реже в детском, однако заметить его можно только уже на поздних стадиях. Человек с этим недугом испытывает не только психологические проблемы, связанные с наростом, но и сильную боль, так как он достигает больших размеров. У мальчика образование было уже 15-сантиметровым.

Отмечается, что единственным методом борьбы с экзостозом является хирургическое вмешательство. В случае подростка из Подмосковья заболевание располагалось в крайне неудачном месте - рядом с крупным сосудисто-нервным пучком. Поэтому операция должна была проходить осторожно.

«Мы убрали гигантское костно-хрящевое образование размером 10см на 15см, не повредив анатомические структуры и сосудисто-нервный пучок. После удаления опухоли нам удалось восстановить анатомию мягких тканей голени», - прокомментировал заведующий отделением, врач травматолог-ортопед Виталий Куваев.

Удаленное образование было направлено на исследование для подтверждения диагноза. На данный момент подросток чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти реабилитацию, после которой он сможет вернуться к привычной жизни.

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