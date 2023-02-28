Россиянка получила компенсацию за страдания после вакцинации от коронавируса

Жительница Зеленограда обратилась в суд с требованием получить компенсацию за проблемы со здоровьем, которые, по ее мнению, связаны с вакцинацией от коронавируса. Женщина почувствовала себя плохо после второй прививки.

Она проходила вакцинацию осенью 2020 года. При этом у россиянки были проблемы со зрением и давлением.

Одна прививка прошла без нареканий, но после второй у женщины повысилось давление до 200 на 120. Врачи дали ей таблетку, отправив домой.

Дома стало еще хуже – в итоге ей вызвали скорую, в больнице констатировали гипертонический криз.

Выписавшись, россиянка пошла в суд, чтобы доказать – причина проблем связана с вакцинацией. Экспертиза показала, что связи между прививкой и ухудшением самочувствия нет. Зато вскрылось другое – женщине не рассказали о противопоказаниях перед вакцинацией, к тому же пациентку не обследовали до манипуляций, в частности, не измерили давление. В итоге с больницы взыскали 10 тыс. рублей вместо требуемых истцом полумиллиона, сообщает mk.ru.

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