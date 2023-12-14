В Петербурге врачи пересадили ребенку с лейкозом палец матери

В Санкт-Петербурге врачи провели операцию по пересадке донорского пальца. Мальчику с лейкозом (раком крови – прим. «Страсти») восстановили кисть, которую поразил некроз, появившийся на фоне заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета.

Сразу после рождения 11-летнему ребенку диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В возрасте трех лет он перенес операцию по пересадке костного мозга, донором которого была его мать. Однако после этого иммунная система маленького пациента дала сбой.

Со временем у мальчика развился некроз тканей. Чтобы спасти руку школьника, врачи провели два хирургических вмешательства. Сначала были убраны все пораженные участки, а после произвели пересадку донорского пальца. Его вновь пожертвовала мама ребенка. Операция прошла успешно.

Ранее в Казани врачи достали из печени 19-летней девушки клубок червей. Паразиты ели ее печень изнутри. К тому моменту, когда их удалось убить и извлечь, орган уже был сильно поражен, поэтому хирургам пришлось отрезать почти треть.