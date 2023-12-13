Ели изнутри: казанские врачи достали из печени девушки клубок червей

В Казани врачи помогли 19-летней пациентке, обратившейся за помощью с болями в животе. Оказалось, что у нее в печени находились черви. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, обследование жительницы столицы Татарстана провели в Республиканской клинической больнице. Задача была определить причину возникновения дискомфорта у девушки в брюшной полости. На снимках медики обнаружили, что в ее организме поселились паразиты, которые ели ее печень. Черви скрутились в большой клубок и образовали большую кисту.

Сначала, чтобы убить живность в организме пациентки, было решено назначить ей курс химиотерапии. После этого через три месяца была проведена операция. За время, что черви находились внутри девушки, они успели сильно повредить ее печень, поэтому пришлось удалить вместе с ними почти треть органа.

Состояние россиянки на данный момент не уточняется.

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