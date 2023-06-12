В Петербурге массово откладывают вылеты самолетов из-за атаки роя пчел на аэропорт

В Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково, 12 июня начали друг за другом задерживать рейсы. Все дело в пчелах, которые буквально атаковали самолеты на стоянке. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По информации источника, из-за роя насекомых сначала был отложен вылет из Петербурга в Казань, а после этого и пассажирам, желающим попасть в Москву, сообщили о вынужденном переносе рейса. Сотрудники аэропорта отметили, что пчелы облепливают трап, из-за чего людям опасно по нему подниматься на борт.

Пока проблема в Пулково все еще не устранена. На данный момент специалисты делают все, чтобы переместить пчел и возобновить все вылеты из Санкт-Петербурга без угрозы для жизни пассажиров.

Ранее стали известны подробности нападения акулы на россиянина в Хургаде. Напомним, что хищник разорвал мужчину недалеко от берега на глазах очевидцев. Сначала он лишился ноги, после чего его утащили под воду. Отец погибшего признался, что невозможно было ничего сделать, так как это была «мясорубка».

Спустя несколько дней людоеда удалось выловить из воды и вспороть ему брюхо. Останки 23-летнего россиянина были извлечены и помещены в морг. Однако до сих пор его родные не могут получить разрешение забрать тело на Родину.