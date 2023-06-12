«Голова разорвана»: в Хургаде родным убитого акулой россиянина отказались выдавать его тело

В начале июня СМИ распространили новости о нападении акулы около берега на пляже Хургады. Хищник растерзал мужчину прямо на глазах остальных туристов. Погибшим оказался 23-летний россиянин, приехавший отдыхать вместе со своей девушкой, которой, к слову, удалось спастись. Спустя несколько дней акулу выловили из воды и убили. Однако растерзанное тело отказались выдать родным умершего.

По данным сайта «Турпром», труп на данный момент находится в морге Хургадской больницы. Его удалось достать после разрезания брюха хищника. Судмедэксперты отметили, что мужчина полностью изуродован, из-за чего его даже пока невозможно опознать.

«Тело прибыло в морг Хургадской больницы общего профиля отдельными частями, лицо имеет искаженные черты. Даже трудно опознать. И голова полностью разорвана», - сообщили специалисты. Также уточняется, что акула разодрала грудную клетку и проглотила части рук и живота.

В Хургаде сейчас находится отец погибшего. Он требует, чтобы ему выдали тело и позволили его кремировать. Мужчина хочет перевезти прах сына на Родину и там уже захоронить. Однако ему отказывают в его просьбе. По данным СМИ, останки не будут переданы родным, пока судебная медицина не завершит все необходимые для расследования процедуры.

Напомним, что, как выяснилось после трагедии, на оживленном пляже Красного моря не были установлены специальные защитные сетки. Именно из-за этого акула смогла так близко подобраться к людям. Как сообщил спасатель Александр Гофштейн только это могло спасти россиянина от гибели, так как остальные методы, описанные в Интернете, на деле не помогают.