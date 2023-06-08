На Сахалине четырехлетняя девочка проглотила 40 магнитов и оказалась на операционном столе

В городе Оха Сахалинской области хирурги прооперировали четырехлетнюю девочку, поступившую в больницу с резкими болями в районе живота. Оказалось, что в желудке ребенка скопилось около 40 штук магнитных шариков. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как стало известно, малышка, пока не видели родители, проглотила браслет, сделанный из магнитов. А в организме маленькой пациентки инородные тела слиплись, из-за чего появилось более 20 перфоративных отверстий. После обследования медики приняли решение об экстренной операции.

В итоге все шарики путем хирургического вмешательства удалось извлечь. Также врачи зашили все образовавшиеся отверстия. В ведомстве отметили, что на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Дошкольница восстанавливается.

Ранее в Удмуртии мужчина 30 лет прожил с пулей в головном мозге. Инородное тело удалось обнаружить благодаря желанию пациента исправить искривление носовой перегородки. Он готовился к операции и проходил все необходимые для этого обследования. Когда же стало известно о пуле, россиянин заявил, что совершенно не знал о ней, так как не чувствовал никакого дискомфорта. В результате трепанацию черепа не стали проводить и посоветовали ему не делать МРТ.