В Пакистане родился мальчик с двумя половыми органами и без ануса

Врачи Пакистана зафиксировали рождение ребенка с крайне редкой аномалией - дифаллией. Малыш появился на свет с двумя половыми органами, но без ануса. Об этом сообщает International Journal of Surgery Case Reports.

Как рассказали в источнике, у жительницы города Исламабад начались схватки раньше срока – на 36 неделе, но сами роды прошли благополучно. Когда же ребенка достали, медики увидели, что у него раздвоенные гениталии. Длина одного пениса 2,5 сантиметра, а другого 1,5.

Мальчика доставили в детскую больницу Пакистанского института медицинских наук для дальнейшего обследования и помощи, так как у младенца отсутствовал анус. Специалисты определили, что у малыша один мочевой пузырь, соединенный с двумя уретрами. Обе работоспособные.

Чтобы ребенок мог испражняться, ему была проведена операция. Хирургическим путем врачи сделали ему отверстие. Несколько дней после этого он находился под наблюдением, а после его выписали домой.

Отметим, что рождение малыша с дифаллией – очень редкое явление, встречающееся у одного из шести миллионов. Всего было зафиксировано около сотни подобных случаев, первый из который произошел в 1609 году. При этом до конца неизвестно, почему некоторые дети появляются на свет с аномалией. Большая вероятность того, что это происходит случайно при формировании гениталий.

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