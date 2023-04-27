У сиамских близнецов из США общий половой орган, но только у одной есть парень

В США сиамские близнецы Люпита и Кармен Андраде имеют одну вагину на двоих. При этом у одной из сестер есть парень уже 2,5 года, а вторая сестра является асексуалкой. Об этом сообщается на сайте Vesiskitim.ru со ссылкой на Today.com.

22-летняя Кармен нашла свою любовь по имени Дэниел на сайте знакомств. Люпиту свидания не интересовали. Кармен заинтересовалась своим ухажером, так как он не стал спрашивать по переписке о ее статусе сиамского близнеца.

Подчеркивается, что Кармен обычно нервничала по дороге на свидания к другим мужчинам, поэтому она часто отменяла это событие, но в случае с Дэниелом все было по-другому. Девушка была спокойна и чувствовала себя нормально. Кармен и Даниэль вместе уже два с половиной года. При этом у них нет сексуальной близости, однако они уже говорили о помолвке.

Кармен Андраде рассказала, что она с Люпитой «очень хорошо ладят».

«Это забавно, потому что я ложусь спать позже, чем Люпита, но, когда Даниэль ночует у нас, я быстро засыпаю, а он не спит и разговаривает с ней», – говорит близняшка.

Она добавила, что иногда ей плохо, потому что она хочет проводить много времени с Дэниелом.

«Поэтому мы пытаемся найти компромиссы. Например, Люпита будет выбирать, куда мы пойдем ужинать или чем мы будем заниматься», – продолжает Кармен.

По утверждениям Люпиты, она хочет, что сестра нашла свою любовь и вышла замуж.

«Я асексуальна, но я хочу, чтобы Кармен остепенилась. Я знаю, что это важно для нее», – сказала девушка.

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