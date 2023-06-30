В Туве заразившийся сибирской язвой мужчина сварил и съел внутренности лошади после забоя

Появились новые подробности случая заражения сибирской язвой в России. Житель села Бижиктиг-Хелая, расположенном в Туве, подхватил болезнь после того, как съел внутренности лошади. Об этом сообщает издание Life.ru.

Как стало известно, 24-летний россиянин забил лошадь, чтобы продать, однако органы решил оставить себе на ужин. Он сварил их и съел, после чего почувствовал недомогание. В больнице подтвердили диагноз «сибирская язва».

Отметим, что на данный момент мужчина находится под присмотром медиков. Его состояние оценивается, как тяжелое. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, врачи и ветеринары проводят все необходимые проверки. Сейчас важно выяснить, с кем контактировал заболевший и мог ли он кого-то заразить до того, как попал в клинику.

Ранее стало известно о массовом отравлении питьевой водой в Хакасии. Жалобы жителей на плохое самочувствие стали поступать после ремонта центрального водоснабжения. Выяснилось, что специалисты после всех работ не провели проверку качества, из-за чего людей и стали госпитализировать с признаками острой кишечной инфекции.