В Новосибирске врачи прооперировали пациента с 30-сантиметровым тромбом в сердце

В Новосибирске хирурги спасли 46-летнего пациента с гигантским тромбом в сердце. Его размер достигал 30-ти сантиметров. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу клиники.

Как стало известно, у россиянина в один день резко ухудшилось самочувствие. Он попал в больницу, где на обследовании ему поставили диагноз «тромбоз левой ноги». И на консилиуме врачи приняли решение о проведении операции.

Сначала была очищена область сердца, затем удалили часть тромба, провалившуюся в легкие. В итоге хирургическое вмешательство прошло успешно.

К слову, подобные размеры тромба – большая редкость. Обычно они не бывают больше 20-ти сантиметров. В случае же пациента из Новосибирска большую роль сыграли ожирение, варикозная болезнь вен и наследственная предрасположенность к повышенному свертыванию крови.

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