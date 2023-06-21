В Новосибирске хирурги прооперировали годовалого ребенка с аномально большим пальцем

В Новосибирске врачи провели операцию годовалому ребенку, родившемуся с редкой аномалией. На левой руке один из его пальцев был вдвое больше обычного размера, из-за чего он не мог нормально пользоваться своей конечностью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Как стало известно, патология была обнаружена сразу, но хирургическое вмешательство провели только тогда, когда малышу исполнился год. Для исправления дефекта врачи удалили сектор пальца вместе с добавочной фалангой, перенесли сухожилия и соединили мягкие ткани. Благодаря этому у ребенка теперь полностью сможет функционировать рука.

Отметим, что подобная врожденная аномалия встречается у одного из 10 тысяч людей. Как правило, она проявляется не только в увеличенном размере пальцев, но и в появлении дополнительных фаланг на руках и ногах.

Ранее в Петербурге врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку. Он проглотил 57 магнитов. Региональные хирурги делились, что на данный момент маленький пациент стал рекордсменом по количеству инородных предметов в желудке.