В Нижнем Тагиле женщина взяла для прикрытия кошку в костюме младенца, чтобы делать закладки

В Нижнем Тагиле задержали женщину с «ребенком», которая незаконно распространяла запрещенные наркотические вещества при помощи закладок. Вот только потом выяснилось, что на «работу» россиянка взяла вовсе не младенца, а кошку в детском комбинезоне. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, женщина приехала в Свердловскую область из Красноярского края в начале декабря вместе с дочерью, которую воспитывает одна. Жили они на съемной квартиры, а причина переезда простая – работа. Только уточнять на допросе она не стала, имеет ли в виду реальное трудоустройство или свою незаконную деятельность.

Оригинальная идея, как не вызывать подозрений у прохожих и полиции, делая закладки, принадлежала ей. Она взяла кошку, полностью одела ее как младенца и отправилась на дело. Причем животное было не только в комбинезоне, но и ползунках и даже подгузнике. Правда, план все равно провалился.

При задержании из костюма «ребенка» было изъято пять свертков с белым порошком. Также было найдено 12 готовых тайников, а на съемной квартире хранились еще 170 граммов запрещенных веществ. Закладчица на данный момент находится в обезьяннике.

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