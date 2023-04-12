В Москве мужчина «похоронил» брата, чтобы забрать его долю в жилплощади

В Москве в полицию обратился 54-летний мужчина, который по документам числился мертвым. Он сообщил, что его «похоронил» родной брат, чтобы забрать себе его долю в жилплощади. Подробности узнало издание mk.ru.

Выяснилось, что двое кровно связанных москвичей жили вместе в столичной квартире, доставшейся им от родителей. Старший из братьев нигде не работал и много пил. В 2006 году он решил выкрасть у младшего деньги и банковскую карту и начать новую жизнь. Второй жилец сообщил о краже и пропаже родственника в полицию, однако дело смогло сдвинуться только в 2019 году.

Мужчину пригласили в морг и попросили опознать труп. Он узнал в умершем своего брата, но уже во время подготовки к похоронам осознал свою ошибку – мертвец не подходил по росту. Но разбираться уже никто не стал, и записали беглеца в покойники. Сам он узнал об этом только когда перестал получать пенсию по инвалидности, положенную ему из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Выяснилось, что все эти годы москвич скитался по России, пока не оказался в приюте для бездомных в Подмосковье. Чтобы исправить бюрократическую ошибку, он связался с младшим братом, но ему сообщили, что теперь он не имеет право вернуться в родительскую квартиру, так как его доля больше ему не принадлежит.

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