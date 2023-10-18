В Москве женщина нашла за диваном змею во время уборки квартиры

В Москве женщина обнаружила чью-то сбежавшую змею во время уборки квартиры. Рептилия заползла за диван.

Подробности сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, сбежавшая змея – маисовый полоз. Известно, что они питаются мышами и не ядовиты. Именно маисовых полозов часто заводят в качестве домашних питомцев.

Они обладают рядом преимуществ: рептилии неприхотливы в жизни в неестественной среде обитания и имеют разные цвета. Однако часто змеи сбегают, а хозяева не ищут питомцев.

Найденная змея передана в Центр реабилитации диких животных. Там ей окажут помощь и дальше передадут в один из российских зоопарков.

В департаменте предупредили, что при обнаружении змеи следует вызывать специалистов, которые не только отловят рептилию, но и помогут ей в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина увидела 20-сантиметровую змею в стиральной машине. Она захлопнула машинку и вызвала спасателей. Рептилию эвакуировали в лесопарк – ею оказался обычный уж.