Москвич положил прах родственника в пакет из продуктового и забыл его в метро

Житель столицы оставил сумку с прахом родственника жены в вагоне метро. Забывчивость супруга заставила женщину отменить похороны и обратиться в полицию.

24 ноября москвич отправился в крематорий Новокосино, чтобы забрать урну с прахом брата своей жены. Обратно он решил добираться на метро. Мужчина по имени Игорь положил останки родственника в пакет из продуктового магазина и благополучно забыл про это. На станции «Марксистской» он вышел из вагона и только потом осознал, что в руках не оказалось сумки.

Вернувшись домой, москвич рассказал о произошедшем жене, и та обратилась в правоохранительные органы, чтобы они помогли найти урну.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако о результатах поиска до сих пор ничего не известно.

Ранее москвичка устроила скандал в магазине из-за «гейского» шарика. Женщина обнаружила радужный принт, который посчитала пропагандой ЛГБТ+. Продавщица попробовала поспорить с ней, но в итоге была покрыта нецензурной бранью.