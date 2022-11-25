Москвичка чуть не закрыла магазин из-за «гейского» шарика
Разноцветные предновогодние игрушки приравняли к пропаганде ЛГБТ
Первая общественная реакция на принятие Госдумой пакета законов о запрете пропаганды ЛГБТ зафиксирована в одном из столичных магазинов на Дубровке. Здесь началась предновогодняя распродажа игрушек и подарков, которые, как обычно, были завернуты в яркую разноцветную упаковку.
Внезапно к прилавку подошла хорошо одетая и, по словам продавцов, вполне адекватная покупательница.
- Что вы делаете? – сказала она. – Это же цвета радуги! Вы не понимаете, что творите? Это – «пидорская» пропаганда!
На попытку объяснить, что у детей и взрослых новогодний праздник ассоциируется не «пидорством», а с разноцветными украшениями и гирляндами, а также напомнить знаменитую песенку про «разноцветные маски по кругу, по кругу», женщина пообещала «все это сфотографировать и отослать куда надо».
Говорят, магазин в ужасе ждет визита комиссии и срочно перекрашивает упаковки в черный цвет.