«Начинает синеть»: из-за редкой болезни девочка рискует умереть при просмотре «Свинки Пеппы»

В Великобритании маленькой девочке диагностировали крайне редкую болезнь, из-за которой она может умереть во сне или же при просмотре, например, любимого мультфильма «Свинка Пеппа». Подробности раскрыло издание LADBible.

Сразу после рождения Сэди Бойер была помещена в реанимацию, где провела шесть месяцев. Медики выявили у нее синдром центральной гипервентиляции, что означает, что мозг малышки «забывает дышать», поэтому в любой момент она может умереть, если на чем-то сконцентрируется или чересчур расслабится. Ей была проведена трахеостомия, чтобы облегчить ей процесс дыхания. Но девочка все равно должна находиться под постоянным присмотром.

Мать Сэди поделилась, что ее никогда нельзя оставить одну, особенно перед телевизором, когда идет «Свинка Пеппа», или ночью, когда она ложится спать, так как в любой момент она может перестать дышать. «Она начинает синеть, становится очень тихой. Я немедленно подключаю ее к аппарату искусственной вентиляции легких», - сообщила женщина.

Чтобы немного облегчить жизнь и Сэди, и ее близким, врачи предложили установить ей диафрагмальные кардиостимуляторы. Они позволяют дышать без искусственной вентиляции легких. Однако стоит операция недешево – 200 тысяч долларов. Сейчас родители девочки занимаются сбором средств.

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