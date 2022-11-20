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14:46, 20 ноября 2022
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В Москве мошенники списали 150 тысяч рублей у женщины и больше половины перевели больным раком

Фото: freepik

Личный кабинет онлайн-банка 35-летней женщины попал в руки мошенников в Москве. Украденные деньги направлены в «Фонд борьбы с лейкемией».

Дело в том, что Татьяне позвонил неизвестный номер. Мошенники представились сотрудниками банка, и женщина поверила, поскольку она накануне перевыпускала карту.

Спустя несколько дней на счет женщины поступила зарплата в размере более 150 тыс. рублей. Ее сразу же списали. История платежей показала, что 100 тыс. рублей передали больным онкологией.

Ранее мы рассказывали о воровке в Москве, которая может войти в книгу рекордов Гиннесса.

Источник фото:freepik
Источник:Газета.ру
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