В Москве мошенники списали 150 тысяч рублей у женщины и больше половины перевели больным раком

Личный кабинет онлайн-банка 35-летней женщины попал в руки мошенников в Москве. Украденные деньги направлены в «Фонд борьбы с лейкемией».

Дело в том, что Татьяне позвонил неизвестный номер. Мошенники представились сотрудниками банка, и женщина поверила, поскольку она накануне перевыпускала карту.

Спустя несколько дней на счет женщины поступила зарплата в размере более 150 тыс. рублей. Ее сразу же списали. История платежей показала, что 100 тыс. рублей передали больным онкологией.

Ранее мы рассказывали о воровке в Москве, которая может войти в книгу рекордов Гиннесса.