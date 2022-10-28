17:48, 28 октября 2022
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В Москве задержали воровку, которая может войти в книгу рекордов Гиннесса
70-летняя москвичка похитила у 96-летней подруги 1 млн. рублей и теперь обвиняется по статье о краже в особо крупных размерах.
Получить 10 лет колонии в 70-летнем возрасте пока не удавалось ни одному мошеннику на планете.
Преступная схема сложилась в голове у старушки в тот момент, когда ее престарелая приятельница отправилась в банк снимать накопления. И пригласила подругу ее сопровождать.
Деньги, в размере 1 млн рублей, потерпевшая положила в сумку, которую припрятала у себя в квартире.
Обвиняемая проследила куда была спрятана сумка и, прихватив добычу с собой, попыталась скрыться в Ярославской области.
Сейчас и деньги, и их похитительница обнаружены.
Возбуждено уголовное дело.
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Источник:https://ren.tv
Автор:Кирилл ЗенковТеги: