В Москве задержали воровку, которая может войти в книгу рекордов Гиннесса

70-летняя москвичка похитила у 96-летней подруги 1 млн. рублей и теперь обвиняется по статье о краже в особо крупных размерах.

Получить 10 лет колонии в 70-летнем возрасте пока не удавалось ни одному мошеннику на планете.

Преступная схема сложилась в голове у старушки в тот момент, когда ее престарелая приятельница отправилась в банк снимать накопления. И пригласила подругу ее сопровождать.

Деньги, в размере 1 млн рублей, потерпевшая положила в сумку, которую припрятала у себя в квартире.

Обвиняемая проследила куда была спрятана сумка и, прихватив добычу с собой, попыталась скрыться в Ярославской области.

Сейчас и деньги, и их похитительница обнаружены.

Возбуждено уголовное дело.

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