В Москве хирурги прооперировали месячного младенца с врожденной опухолью мозга

Московские нейрохирурги спасли жизнь месячному ребенку, рожденному с опухолью мозга. Операция оказалась сложнейшая, но прошла успешно. Об этом сообщает aif.ru.

Как стало известно, тревогу забили родители малыша из-за того, что у него долго не проходила желтуха. Они обратились к врачам, так как подобное может встречаться при ряде заболеваний. В данном же случае дело оказалось в опухоли. Ее выявили после проведенной нейросонографии — диагностического ультразвукового исследования головного мозга.

Образование у ребенка было в левой лобной доле, и оно стремительно росло. За месяц оно увеличилось с трех до пяти сантиметров. Врачи отметили, что такое происходит, когда опухоль злокачественная. Именно поэтому было решено немедленно проводить операцию. В итоге проблема была устранена без осложнений.

«Шаг за шагом мы отделили опухоль от здоровых тканей и полностью ее удалили. Нам удалось избежать осложнений, травматизации здорового мозгового вещества и какой-либо кровопотери. Все вмешательство заняло у нас 3,5 часа», - рассказал один из нейрохирургов.

Восстановление малыша прошло успешно, сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Он уже выписан и направлен домой.

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