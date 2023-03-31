В московской квартире нашли скелет жильца, просидевшего за столом три года: череп лежал на полу

Московские оперативники обнаружили в одной из квартир дома на улице Чаянова скелетированный труп. Удивительно, что мертвый мужчина занимал сидячее положение за столом примерно три года, пока его не нашли. Подробности узнало издание mk.ru.

Установить давность смерти без проведения экспертизы удалось благодаря газете, лежащей в апартаментах за 2020 год, а также продуктам, у которых срок годности истек около трех лет назад.

Пропажу мужчины 1955 года рождения обнаружила его сестра. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что уже долгое время ничего не слышала о родственнике. Более того, она неоднократно приходила к нему домой, но никто так и не открыл ей дверь.

Начав расследование, сотрудники правоохранительных органов опросили соседей и выяснили, что уже довольно давно никто и ничего не слышал о пенсионере. Да и в его квартире уже несколько лет царила полная тишина, будто там никто не жил. А затем выяснилось, что пропавший уже долгое время не оплачивал счета за коммунальные услуги.

После всех полученных данных было принято решение о вскрытии входной двери. Но, попав внутрь апартаментов, полицейские увидели перед собой страшную картину. В одной из комнат за столом сидел скелет, при этом череп его валялся на полу. Останки держались только за счет свитера, который мужчина надел перед смертью.

От чего именно скончался пенсионер, еще неясно. По делу проводится проверка. Но уже сейчас известно, что мужчина вел спокойный образ жизни и жил совсем один после смерти матери. Никаких странностей соседи за ним не замечали.

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