В Москве расследуют таинственную смерть пожилого фотографа журнала «Крокодил»

В московской квартире на Керамическом проезде было обнаружено тело 76-летнего мужчины. Его личность удалось установить довольно быстро. Им оказался известный фотограф, сотрудничающий во времена СССР с изданиями «Крокодил», «Смена» и «Огонек». Не исключено, что пенсионер скончался не по естественным причинам.

По информации ИА REGNUM, труп был обнаружен сотрудниками полиции 30 марта. Правоохранители попали в апартаменты и увидели тело мужчины, которое уже успело мумифицироваться. Это указало на то, что пенсионер был мертв довольно давно, просто никто об этом не знал.

На данный момент еще не удалось установить, что именно произошло в квартире 76-летнего фотографа. Следствие не исключает, что его могли убить. Проводится проверка по выявлению криминального следа в деле, а также выяснение всех обстоятельств и поиск родных.

Ранее стало известно об убийстве многодетной матери в московском парке на «Лосином острове». Женщину зарезал бомж, ночующий в шалаше. При этом преступник был пьян и сам не понял, зачем напал на прохожую. Просто ему не понравилось замечание, которое ему сделали по поводу его внешнего вида и состояния.