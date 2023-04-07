В Люберцах женщина с диагнозом «бесплодие» узнала о беременности на восьмом месяце

Россиянка из Люберец с диагнозом «бесплодие» узнала, что находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

37-летней женщине диагностировали бесплодие в 14 лет. Но последние месяцы жительница стала замечать, что набирает килограммы. Сначала она посчитала, что полнота – это последствия проблем с желудочно-кишечным трактом.

Подчеркивается, что россиянка не обращалась к медикам, так как переживала, что у нее могут диагностировать онкологическое заболевание.

Но состояние здоровья стало резко ухудшаться, и она все-таки записалась на прием к врачу. Результаты УЗИ выявили у нее беременность. Срок оказался достаточно большим – 36 недель.

В результате ей сделали кесарево сечение в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах. Сейчас она стала мамой здорового мальчика.

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