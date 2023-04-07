Пенсионер пожертвовал часть своей губы половому органу

Пенсионеру из Орехово-Зуева пересадили часть нижней губы на половой орган. Операция прошла успешно. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

68-летнего жителя застала деликатная урологическая проблема. У него возникли сложности с походом в туалет. По словам врачей, чтобы решить этот вопрос, нужно нарастить ткань в интимной зоне, но для этого нужно позаимствовать фрагмент плоти из другого места.

По данным источника, у пожилого мужчины нашли редкую возрастную патологию – сужение мочеиспускательного канала. А это неизбежно приводит к хронической почечной недостаточности и уменьшению продолжительности жизни. Было принято решение срочно отправить больного на операцию. Можно сказать, что она оказалась пластической.

«Для расширения мочеиспускательного канала пациенту была предложена трансплантация нижней губы. Забор трансплантата мы произвели после того, как определили протяженность сужения, – рассказал врач-уролог Орехово-Зуевской больницы Никита Наумов.

Он добавил, что благодаря операции пациент избежал множества дополнительных вмешательств.

Подчеркивается, что врачи имели несколько альтернативных способов лечения пациента. Например, больному могли установить специальные стенты или применить металлический стержень для расширения просвета трубчатого органа.

Но выбор пал на уретропластику. При этом использовался не самый популярный материал – часть губы. Обычно при подобных операциях врачи снимают лоскут со слизистой оболочки щеки, но проблема в том, что у нее нет собственного кровоснабжения, поэтому у пациентов возникает риск отторжения.

«Часть губы показалась хирургам более выигрышным вариантом, поскольку у этого трансплантата есть собственный кровоток, и они угадали. Послеоперационных осложнений не возникло», – заключается в сообщении.

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