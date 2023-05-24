В Курской области окончила школу самая маленькая девочка России ростом 80 сантиметров

В поселке Глушково Курской области в одной из школ состоялась линейка, посвященная последнему звонку. На мероприятии присутствовала особенная выпускница, которая является самой маленькой девочкой России. Ее рост почти в совершеннолетнем возрасте составляет всего 80 сантиметров. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Полина Скорик сегодня, 24 мая, окончила 11 класс. С рождения россиянке поставили редкое заболевание - аноксетическая дисплазия. Примечательно, что в России больше не было зарегистрировано случаев с подобным недугом. Из-за него девочка перестала расти, как только достигла 80-ти сантиметров.

Отмечается, что Полина училась на ровне со всеми. После окончания начальных классов, ее мама беспокоилась, что ей будет тяжело, как остальным школьникам, постоянно переходить из кабинета в кабинет, но учебное заведение пошло семье навстречу. В течение всех семи лет класс, в котором была девочка, был закреплен только за одним помещением.

Одноклассники не обижали особенную ровесницу и всегда приходили ей на помощь. Сейчас же Полина активно думает над тем, куда поступать. По словам ее родителей, выпускница проявляет интерес к театральному мастерству, так что не исключено, что именно это направление она выберет для построения карьеры.

Ранее линейка прошла и в одной из школ Волгоградской области. Однако там она едва не закончилась трагедией. Выпускник 11-го класса в разгар мероприятия напал с ножом на одноклассницу.