СЛУЧИЛОСЬ
17:59, 23 мая 2023
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Похож на «ботана»: напавший на 11-классницу с ножом выпускник был тихим, но обещал мстить

Напавший на 11-классницу с ножом выпускник был тихим, но обещал мстить за издевательства.

Похож на «ботана»: напавший на 11-классницу с ножом выпускник был тихим, но обещал мстить

Фото: Freepik

Напавший на 11-классницу в одной из школ в Волгоградской области выпускник внешне похож на «ботана». Учащиеся рассказали, что он был тихоней, и над парнем смеялись: в ответ на издевательства в школе он обещал мстить.

Знакомая пострадавшей девушки охарактеризовала пытавшегося перерезать горло парня.

«Он был тихим и над ним иногда смеялись, и он говорил, что отомстит или что-то в этом духе», - сказала школьница.

Она подтвердила, что девочка, на которую напал 11-классник, нравилась молодому человеку.

Учеба шла у парня средне. Каких-либо конфликтов в школе у него не было.

Школьники, которые стали свидетелями происшествия, не могут отойти от шока. Один из восьмиклассников поделился, что на последнем звонке присутствовали примерно 700 человек, а от случившегося «все очень испугались», пишет сайт mk.ru.

Девочка, на которую совершено нападение, находится дома, госпитализация не потребовалась.

Ранее подросток назвал цель, ради которой попытался перерезать горло стоящей перед ним девочке.

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